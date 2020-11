Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufmerksamer Zeuge fängt Handtaschendieb

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, kam es zu einem Handtaschendiebstahl an der Kreuzung Südertor/Erwitter Straße. Eine 82-jährige Lippstädterin wartete mit ihrem Fahrrad an einer roten Ampel. Zwei Unbekannte Täter griffen im Vorbeigehen in ihren Fahrradkorb und flüchteten dann zu Fuß mit der Handtasche. Kurz darauf kam ein 24-jähriger Lippstädter aus der Fluchtrichtung der Täter. Das Opfer rief ihm zu, dass die Beiden ihre Handtasche gestohlen hätten. Der Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf und rief dabei über die 110 die Polizei an. Hier gab er laufend seinen Standort durch. Er erkannte den wahrscheinlichen Fluchtweg der Täter und schnitt ihnen diesen ab. Als er sie direkt vor sich hatte, warf einer der bis dahin Unbekannten die entwendete Handtasche fort. Kurz darauf konnte der Zeuge einen der Täter, einen 19-jährigen, in Lippstadt lebenden Mann, einfangen und festhalten. Ein weiterer Zeuge half ihm dabei bis zum Eintreffen des ersten Streifenwagens. Der zweite Täter konnte leider nicht gefasst werden. Das Opfer war nicht mehr am Tatort anzutreffen. Die Polizisten konnten jedoch Ausweispapiere in der sichergestellten Handtasche auffinden und die Tasche samt Inhalt der Eigentümerin nach Hause bringen. Bleibt zu erwähnen, dass der 24-jährige Zeuge Bewerber für den Polizeidienst ist. Solche Kollegen kann die Polizei immer gut gebrauchen. (lü)

