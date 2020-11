Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - Fußgänger beschädigt Auto

Bad SassendorfBad Sassendorf (ots)

Ein Auto beschädigt hat am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, ein Fußgänger an der Weslarner Straße. Ein 64-jähriger Lippetaler war mit seinem Ford auf der Weslarner Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. In Höhe Lohweg ließ er einige Fußgänger an einer Querungshilfe über die Straße und fuhr vorsichtig wieder an. Ein weiterer Fußgänger, der etwas später die Straße überqueren wollte, trat unvermittelt in die Seite des Fahrzeugs. Darauf angesprochen, meinte der Mann, dass das Auto zu warten habe, und verließ den Ort des Geschehens mit seinem eigenen Kraftfahrzeug. Aufgrund des notierten Kennzeichens konnte der Halter ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (wo)

