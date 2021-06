Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Rettungshubschrauber-Einsatz, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

An der Tecklenburger Straße ist am Sonntag (20.06.21) gegen 13.49 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Greven fuhr mit einem schwarzen VW Passat aus Richtung Ladbergen kommend auf der Tecklenburger Straße. Er wollte nach links auf den Autohof am Espenhof abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus Melle (Kreis Osnabrück). Es kam zur Kollision. Dabei wurde der 65-jährige Fahrer einer BMW-Maschine schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Mitfahrer des 39-Jährigen - zwei Kinder auf dem Rücksitz - blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell