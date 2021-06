Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Diebstahl aus Container des Jugendrings, Roller, Mofa und Grill entwendet

Steinfurt (ots)

Aus einem Container des Gemeindejugendrings "Sit In" in Wersen haben Unbekannte mehrere Gegenstände entwendet - darunter einen Roller, ein Mofa sowie einen Grill. Der oder die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen Sonntag (06.06.21), 00.00 Uhr, sowie Samstag (19.06.21), 09.30 Uhr, zu. Der Diebstahl wurde erst festgestellt, nachdem eine Spaziergängerin in einem Waldstück an der Lotter Straße/Einmündung Sennlicher Weg in Westerkappeln einen Roller gefunden hatte. Die Polizei ermittelte den Halter. Dabei kam heraus, dass der Roller eigentlich in dem Lagercontainer des Jugendrings, der sich auf dem Gelände der Gesamtschule in Wersen an der Westerkappelner Straße befindet, untergestellt war. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass an dem Container des Jugendtreffs ein Vorhängeschloss entwendet worden war. Daher stand er offen. Im Nachgang konnten folgende Gegenstände als entwendet benannt werden: der bereits aufgefundene Peugot-Roller, ein rot-weißes Tomos-Mofa mit einem schwarzen Schriftzug "Sit in", ein Gasgrill der Marke Weber, eine Werkzeugtasche aus Leder, eine Gasflasche sowie ein Vorhängeschloss. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Auch könnte es sich um verschiedene Täter handeln, da der Container offenbar über längere Zeit offen stand. Die Schadenshöhe liegt Schätzungen zufolge im vierstelligen Eurobereich. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/5914315.

