Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgängerin nach Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

RatzeburgRatzeburg (ots)

17. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.11.2020 - Büchen Am Montag den 16.11.2020, ist eine junge Frau beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach der Autofahrerin und Zeugen.

Gegen 06:55 Uhr, überquerte die 18-jährige einen Fußgängerüberweg vor dem Busbahnhof in der Pötrauer Straße in Büchen. Zu dieser Zeit befuhr ein rotes Fahrzeug die Pötrauer Straße und erfasste die junge Frau an ihrer linken Körperseite.

Die Fahrzeugführerin hielt zwar kurz an, entfernte sich jedoch unerkannt vom Unfallort ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht die Autofahrerin. Sie wurde beschrieben als zirka 50 Jahre alt. Sie trug blonde, gelockte Haare bis über die Schulter. Weitere Angaben insbesondere zum Fahrzeugtyp liegen nicht vor.

Zeugen des Unfalles selbst oder die gesuchte Autofahrerin melden sich bitte bei der Polizeistation in Büchen unter der Telefonnummer 04155/4989-0.

