BPOL NRW: Wüste Prügelei auf Bahnsteig - 20-Jähriger stürzt mit Kopf gegen einfahrenden Zug - Bundespolizei ermittelt nach Körperverletzung im Essener Hauptbahnhof

Essen (ots)

Zu einer wüsten Prügelei zwischen zwei Männern kam es am Montagmorgen (5. Oktober) auf einem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof. Während der Auseinandersetzung stürzte das Duo zu Boden, wobei ein 20-jähriger Essener mit seinem Kopf erst gegen die zu diesem Zeitpunkt einfahrenden S 6 und anschließend gegen die Bahnsteigkante stürzte.

Gegen 5:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf einem Bahnsteig aufmerksam. Bahnmitarbeiter trennten die beiden Kontrahenten, die trotzdem versuchten, immer wieder aufeinander loszugehen.

Daraufhin nahmen Bundespolizisten beide Männer fest und brachten sie zur Wache. Dort konnte bei dem 20-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen diverse Verletzungen am Kopf festgestellt werden. Da der Mann kurz darauf das Bewusstsein verlor, wurde der Rettungsdienst alarmiert, welcher den Essener in eine Klinik einlieferte.

Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass beide Männer auf dem Bahnsteig in Streit gerieten. In dessen Verlauf griff der 20-Jährige seinen 25-jährigen marokkanischen Landsmann an. Dabei stürzten beide Männer zu Boden, wobei der 20-Jährige mit seinem Kopf gegen den einfahrenden Zug und anschließend gegen die Bahnsteigkante schlug.

Die Bundespolizei leitete gegen den 20-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. *ST

