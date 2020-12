Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei löst Feier auf - Zwei Männer im Gewahrsam

DuisburgDuisburg (ots)

Wegen zu lauter Musik riefen Anwohner am Abend des 1. Weihnachtstages (25. Dezember, 21:25 Uhr) die Polizei zur Hochfeldstraße. Die Beamten machten eine Wohnung auf der Sedanstraße als Quelle der Lärmbelästigung aus und klingelten. Der alkoholisierte Gastgeber feierte im Wohnzimmer anlässlich des Weihnachtsfestes und des ersten Geburtstages eines Kindes mit elf Erwachsenen und 14 Kindern aus fünf Haushalten. Als die Polizisten ihm erklärten, dass gemäß der Coronaschutzverordnung eine solche Feier aktuell verboten ist, zeigte er sich uneinsichtig - "Corona ist mir scheißegal, scheiß Masken, scheiß Gesetze!" - Der 40-Jährige war zunehmend renitent und aggressiv, so dass er zur Gemütsberuhigung ins Polizeigwahrsam kam. In der Nachbarszelle hat ein Bekannter von ihm die Nacht verbracht. Der 48-Jährige hatte versucht, zum Gastgeber zu gelangen und in Richtung der Polizisten zu treten. Die Beamten schrieben neben den Strafanzeigen auch noch Anzeigen wegen der Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung gegen sie.

Für die übrigen Gäste der Feier ging es mit Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung im Gepäck nach Hause.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell