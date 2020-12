Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Handtaschendieb reißt sich los und flüchtet

DuisburgDuisburg (ots)

Ein Dieb hat am Sonntagnachmittag (27. Dezember, 15:30 Uhr) die Gunst der Stunde genutzt um aus einem geparkten Mercedes, den gerade der Fahrer per Funkschlüssel geöffnet hatte, eine Handtasche zu stehlen. Der Täter rannte mit der Beute von der Landgerichtsstraße in Richtung Pulverweg - und direkt in die Arme von zwei Zeugen (27, 43), die ihn aufhalten wollten. Der Unbekannte schlug dem 43-jährigen Ratinger mit der Faust ins Gesicht, riss sich los und flüchtete. Die Tasche hatte er dabei fallen gelassen. Die alarmierten Polizisten nahmen sie zur Spurensicherung mit zur Wache. Die Kripo sucht Zeugen, die den schlanken Dieb gesehen haben. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hat dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war der Täter mit einer dunkelblauen Winterjacke, schwarzer Jogginghose, schwarz-weißen Turnschuhen sowie einem hellen Schal. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

