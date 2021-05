Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldwechselautomat geknackt und mit viel Kleingeld geflohen

Meinerzhagen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch um 2.15 den Geldwechselautomaten einer Autowaschanlage an der Volmestraße aufgebrochen. Videoaufnahmen zeigen die Täter bei ihrem Werk. Sie kamen zu Fuß und bearbeiteten den Automaten, bis sie an die Geldkassette mit Ein-Euro-Münzen und 50-Cent-Stücken gelangten. Einer der Täter trug eine schwarze Basecap, dunkle Steppjacke, dunkle Hose sowie dunklen Rucksack. Sein Begleiter war ebenfalls dunkel gekleidet mit Lederjacke, Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze. Mit dem Geld flüchteten die Täter in das gegenüberliegende Waldgebiet. Der Wert des erheblich beschädigten Wechselautomaten liegt bei 9.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Möglicherweise fallen die Täter auf, wenn sie ihre enorme Menge an Münzgeld loswerden wollen. (cris)

