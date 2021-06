Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Tierarztpraxis -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.06.2021; 19:15 Uhr - 18.06.2021; 07:30 Uhr) sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis im Bereich der Eiserfelder Straße eingedrungen. Dabei gelangten die Einbrecher über ein Fenster in die Praxis. Dort wurden verschiedene Schränke, zum Teil auch gewaltsam, geöffnet. Die Täter haben nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld in dreistelliger Höhe erbeutet. Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell