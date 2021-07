Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend befuhr eine 32-Jährige mit ihrem grauen Skoda Fabia die "Frankenstraße" in Richtung der "Hannoverschen Straße". In Höhe eines Baumarktes an der Einmündung "Frankenstraße"/"Neulandstraße" musste die Frau aus Osnabrück an einer roten Ampel halten. Sie beabsichtigte weiter geradeaus in den "Stahlwerksweg" zu fahren. Kurz bevor die Ampel auf Grünlicht umschaltete, ließ die 32-Jährige einen anderen Verkehrsteilnehmer passieren, der sein Auto zuvor seitlich parkte und auf die dortige Linksabbiegerspur in Richtung der "Hannoverschen Straße" fahren wollte. Von hinten näherte sich plötzlich ein dunkler Mercedes mit hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer bremste kurz vor dem Auto der Osnabrückerin stark ab und wechselte unter langen Hupgeräuschen die Fahrspur. Im Vorbeifahren streckte der Unbekannte der 32-Jährigen seinen Mittelfinger entgegen und beleidigte sie lautstark. In Höhe des "Otto-Brenner-Platzes" zog der Mercedesfahrer dann mit seinem Auto vor das der Osnabrückerin und täuschte vor, sie zu rammen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 32-Jährige mit ihrem Skoda nach rechts auf den Gehweg aus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der Mercedesfahrer fuhr in Richtung "Hannoversche Straße" davon. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Personen, die laut Angaben der 32-jährigen Osnabrückerin auf dem dortigen Gehweg standen, sich zu melden, Tel: 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell