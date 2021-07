Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Unbekannte beschädigen Straßenlaterne - Polizei sucht Zeugen

Bad Laer (ots)

Zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) haben Unbekannte in der "Remseder Straße" eine Straßenlaterne beschädigt. Die Täter knickten die Laterne, welche sich an der Ecke zum "Lindenweg" befindet, durch unbekannte Art und Weise vollständig um. Die Unbekannten flüchteten anschließend vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921-390 entgegen.

