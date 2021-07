Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Motorroller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen entdeckte eine 50-jährige Osnabrückerin in einem Waldgebiet nähe der Straße "Bramkamp" einen herrenlosen Motorroller und informierte die Polizei. Über die Kennzeichen ermittelten die Beamten wenig später den Halter, ein 32-jähriger Osnabrücker und teilten ihm den Fundort mit. Als der Halter des motorisierten Zweirades zusammen mit der Meldenden an der Fundstelle ankam, war der Roller vom Typ "Explorer" verschwunden. Möglicherweise wird der dunkle Roller mit "Topcase" noch mit den originalen Kennzeichen 859-JMP gefahren. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Motorrollers geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

