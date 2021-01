POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Großheppach: Vorfahrt missachtet

Ein 75 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit missachtete am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr an der Kreuzung Benzstraße / Bruckwiesenstraße die Vorfahrt einer 49-jährigen Renault-Fahrerin und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dieser. Sein Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4000 Euro geschätzt.

Fellbach: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter sowie rund 7000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen, kurz vor 5:30 Uhr in der Schorndorfer Straße. Ein 28-jähriger Seat-Fahrer fuhr die Schorndorfer Straße in Richtung Waiblingen entlang und bemerkte an der Einmündung zur Eberhardstraße zu spät, dass der vor ihm fahrende 42 Jahre alte VW-Fahrer aufgrund einer auf "rot" umschaltenden Ampel abbremsen musste und fuhr diesem auf. Der VW-Fahrer erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen. Der Seat des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach-Schmiden: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 27-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12:30 Uhr in der Fellbacher Straße. Eine 47 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte nach links in eine Tiefgarage abbiegen und übersah hierbei die in entgegenkommender Richtung fahrende Radfahrerin. Bei der Kollision mit dem Pkw zog sich die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zu und es entstand geringer Sachschaden.

Backnang: Von Sonne geblendet

Ein 64-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Montag gegen 14.30 Uhr die Welzheimer Straße. Infolge der tiefstehenden Sonne übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw BMW und fuhr auf dieses Auto auf. Der BMW wurde durch die Aufprallwucht noch auf einen Mercedes aufgeschoben. An den drei am Unfall beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

