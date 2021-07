Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwerer Motorradunfall im Kurvenbereich

Melle (ots)

Um kurz vor 17 Uhr ereignete sich am Samstag auf der Gesmolder Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Unweit der Unterführung der A30 verunfallte ein 24-jähriger Mann aus Vlotho alleinbeteiligt nach einem Überholvorgang. Der Mann geriet in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb in einem Straßengraben liegen. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad, eine Kawasaki GPZ 500 S, erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Augenzeugen hatten den Unfall beobachtet und kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten.

