Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt gegen 40-Jährigen nach Verdacht des Diebstahls - Mögliche Beute sichergestellt

Neuss (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zu Sonntag (24.01.), gegen 4 Uhr, dass ein Mann an der Krurstraße versucht habe, an mehreren geparkten Fahrzeugen die Türen zu öffnen. Die Beamten konnten den deutlich alkoholisierten Verdächtigen schnell stellen. Schuhspuren im Schnee zeugten davon, dass er tatsächlich von Autotür zu Autotür gegangen war.

Zwar war keines der dort befindlichen Fahrzeuge aufgebrochen, jedoch fanden die Polizisten bei den Sachen des Mannes einige Gegenstände, die möglicherweise aus Diebstählen stammen könnten. Die Ordnungshüter stellten bei dem 40-Jährigen vier Sonnenbrillen, einen Wireless Transmitter, eine Armbanduhr, eine CD, ein neuwertiges Taschenmesser, einen Autoduft und eine KFZ-Verbandtasche sicher.

Der Verdächtige, der ohne festen Wohnsitz ist, gab an, in den Autos einen Schlafplatz gesucht zu haben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen dauern derzeit noch an. Weitere Zeugen oder mögliche Diebstahlsopfer werden gebeten, unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell