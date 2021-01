Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Oldtimer-Diebe - Brauner Porsche 911 Targa gestohlen

Neuss (ots)

Am Wochenende zwischen Freitag (22.01.), 18 Uhr und Samstag (23.01.), 11 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter einen Porsche Oldtimer (Baujahr 1977) aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Stock". Der braune 911 Targa ist auf die Saisonkennzeichen NE-K78H (05-10) zugelassen.

Die Polizei fahndet nach dem gestohlenen Wagen und bittet mögliche Hinweisgeber, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Autos machen können, unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 Kontakt aufzunehmen.

