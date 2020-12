POL-ME: Wohnungsbrand an der Spandauer Straße: Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus - Monheim am Rhein - 2012029

Polizei Mettmann

Wie die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein bereits berichtete, hat es am Sonntagmorgen (6. Dezember 2020) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Spandauer Straße gebrannt.

Nachdem die Feuerwehr den Brand löschen konnte, übernahmen Polizeibeamte erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandlegung aus. Demnach hat höchst wahrscheinlich durch glühende Zigarettenasche ein Sessel in der Wohnung Feuer gefangen. Daher wurde gegen den 46-jährigen Bewohner der Wohnung ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Durch den Brand entstand ein erheblicher Gebäude- und Sachschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf eine Summe von rund 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

