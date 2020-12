Polizei Mettmann

POL-ME: Mann zeigte sich in schamverletzender Weise - Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2012028

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Samstag (5. Dezember 2020) hat sich ein bislang unbekannter Mann auf der Sandstraße in Monheim-Baumberg zwei elf Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 17:30 Uhr waren die beiden Mädchen zu Fuß über die Sandstraße gegangen, als sie von einem Mann aus einem dunklen Auto heraus angesprochen wurden. Als die Mädchen daraufhin ans Auto gingen, zeigte sich der Mann ihnen in schamverletzender Weise. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem Auto davon und die Mädchen gingen nach Hause, wo sie ihren Eltern von dem Vorfall erzählten.

Anschließend wurde der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Dabei beschrieben die beiden Mädchen den Mann wie folgt:

- 25 bis 30 Jahre - circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - korpulente bzw. "stabile" Statur - auffälliger "Zehn-Tage-Bart" - trug eine schwarze Jacke mit Fell - "südländisches Erscheinungsbild" - fuhr einen dunklen Audi A1 oder A3

Die Polizei fragt: Wer hat Hinweise auf den Mann aus dem Audi? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Monheim am Rhein unter der Rufnummer 02173 9594-6350 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell