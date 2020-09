Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Nächtlicher Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brach gegen 04.10 Uhr ein bisher unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Dülkener Straße ein. Der Mann hebelte die Eingangstür auf und verschaffte sich Zugang zum Haus. Noch steht nicht fest, was der Einbrecher stahl. Der Einbrecher ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, ca. 1,80 Meter groß und hat kurze, helle Haare. Er trug eine helle Jogginghose und eine helle Sweatshirt-Jacke. Bei sich hatte er dunkle Kopfhörer und eine dunkle Umhängetasche. Hinweise auf den Einbrecher bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (860)

