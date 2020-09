Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autotür geöffnet - 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Mittwoch gegen 08.00 Uhr fuhr eine 14-jährige Schülerin aus Kempen auf dem Fliethgraben in Richtung Birkenallee. Eine 36-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Kempen, die ihren Pkw am Ende des Fliethgrabens abgestellt hatte, öffnete die Fahrertür und achtete dabei nicht auf die Radfahrerin, die gerade den Pkw passierte. Die Schülerin stieß gegen die Tür und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht verständigt werden. /wg (857)

