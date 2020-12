POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Northeim

Einbeck-Kreiensen, Eikestraße. In der Zeit vom 25.12.2020, 21:00 Uhr bis zum 27.12.2020, 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer gleich zwei hintereinander ordnungsgemäß geparkte Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der dadurch entstandene Schaden an einem grauen Mercedes und einem blauen Citroen beläuft sich auf ca. 5000 EUR. Ermittlungen am Unfallort haben ergeben, dass der Verursacher den Schaden mittels eines dunkelblauen Kraftfahrzeugs verursacht haben muss. Wer weitere sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (05382/919200) zu melden. (Ge)

