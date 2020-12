Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrskontrolle durch Flucht entzogen

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel (Kr.) 26.12.2020; 14:27 Uhr

Am Samstag, den 26.12.2020, gegen 14:27 Uhr, wollte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße den männlichen Fahrer eines VW Passat kontrollieren. Als der Fahrer dies erkannte, erhöhte er die Geschwindigkeit seines Pkw und flüchtete vor der Polizei. Hierbei legte er ein äußerst rücksichtsloses und grob verkehrswidriges Verhalten an den Tag, indem er beispielsweise unübersichtliche Kreuzungen mit mehr als 100 km/h durchfuhr und diese Geschwindigkeit auch innerhalb geschlossener Ortschaften beihielt. Das Fahrzeug konnte trotz teilweise gefahrenen Gerschwindigkeiten von ca. 180 km/h durch die Polizei nicht angehalten werden. Die Beamten brachen letztendlich die Verfolgung ab, um eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Da der Fahrer aber zu Beginn von den Beamten erkannt worden war, wurde gegen den aus Dassel stammenden 38jährigen Mann im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Straßenrennens eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell