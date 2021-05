Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Jugendstreich endet mit Strafanzeige

Neubrandenburg (ots)

In Torgelow befindet sich in der Eggesiner Straße eine Baustelle auf dem dortigen Geh- und Radweg. Am 20.05.2021 gegen 20:50 Uhr teilten Zeugen mit, dass die entsprechende Baustellenabsicherung von Jugendlichen entfernt wird. Sofort wurde ein Streifenwagen des Polizeireviers Ueckermünde zum Einsatz gebracht. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung der Zeugen. Ein Großteil der Baustellenabsicherung war bereits entfernt und somit eine Gefahr für vorbeikommende Radfahrer und Fußgänger entstanden. Im Rahmen einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnten fünf männliche und eine weibliche deutsche Tatverdächtige im Alter von 16 bis 20 Jahren festgestellt werden. Alle sechs erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

im Auftrag

Jörg Hübner

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Stgraße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: joerg.huebner@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell