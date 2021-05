Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Rote Ampel missachtet - Unfall an Kreuzung

Am Montag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 83 Jahre alter VW-Fahrer die Bühlertalstraße von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Sulzdorf. An der Kreuzung der Dolanallee mit der Schmiedsgasse missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem von links, aus Richtung Dolanallee, kommenden Audi eines 54-Jährigen. Eine im VW hinter dem Fahrer sitzende 82-Jährige war nicht angeschnallt und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 57-Jährige, welche auf dem Beifahrersitz saß, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Eine 57-Jährige parkte ihren Ford Fiesta am Montag kurz vor 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Lange Straße, an der Einmündung zur Zollhüttengasse. Als sie aus dem Fahrzeug stieg, bemerkte sie Rauch aus dem Motorraum und öffnete die Haube. Dabei sah sie, Flammen im Motorraum und verständigte die Feuerwehr. Diese konnte das Fahrzeug löschen, bevor die Flammen auf den Innenraum übergriffen. Das Fahrzeug wurde dennoch vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen dun 16 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Montag gegen 14:30 Uhr wollte ein 54-jähriger Sattelzugfahrer aufgrund einer Baustelle vom rechten auf den linken Fahrstreifen auf der Autobahn A6 zwischen Crailsheim und Kirchberg wechseln. Dabei übersah er offenbar den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen BMW eines 61-Jährigen. Als der DAF-LKW-Fahrer auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, zog der BMW-Fahrer ebenfalls nach links, um dem LKW auszuweichen. Dabei touchierte der BMW die Mittelleitplanke. In der Folge wurde der BMW beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell