POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug kam von Fahrbahn ab

Eine 18-jährige Audi-Fahrerin war am Montag kurz nach 22:00 Uhr auf der K 2665 von Großaltdorf kommend in Fahrtrichtung Steinehaig unterwegs. Hier musste Sie offenbar einem Tier ausweichen und kam dabei mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab. Der Audi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

