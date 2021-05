Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drei junge Männer nach Angriff leicht verletzt, Farbschmierereien, Kontrollaktion der Fellbacher Polizei, Feuerwehreinsatz & Kennzeichen entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen: Drei junge Männer nach Angriff leicht verletzt

Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren sowie eine bislang noch nicht identifizierte vierte Person entfernten am Sonntagnachmittag kurz vor 17:30 Uhr in der Eugenstraße Aufkleber linker Organisationen. Dabei wurden sie zunächst von vier Personen zur Rede gestellt, die sie von einer in der Nähe befindlichen Trefförtlichkeit des linken Spektrums aus offensichtlich dabei beobachtet haben. Im weiteren Verlauf wuchs diese Personengruppe immer mehr an, weshalb die vier Männer versucht haben, sich durch Flucht der zwischenzeitlich auf ca. 20 Personen angewachsenen Personengruppe zu entziehen. Dabei wurden sie verfolgt und im Bereich der Ludwigsburger Straße bzw. Christofstraße eingeholt. Drei der Männer wurden durch Schläge und Fußtritte verletzt. Schließlich gelang den Männern die Flucht. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich bei der Personengruppe um Angehörige des politisch linken Spektrums gehandelt haben, die sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatten.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9500 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Farbschmierereien

Am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr brachten drei bisher unbekannte Kinder im Eingangsbereich eines Gebäudes in der Straße Innerer Weidach Farbschmierereien mit polizeifeindlichem Inhalt an. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Insgesamt 3070 Pferdestärken blubberten und röhrten aus den Auspuffrohren

Bei einer gezielten Kontrollaktion hat die Fellbacher Polizei zusammen mit Spezialisten der Verkehrspolizei Backnang, am Wochenende insgesamt 12 Fahrzeuge kontrolliert, die vor allem wegen ihrer Lautstärke und wegen optisch erkennbarer Veränderungen im Straßenverkehr aufgefallen waren. "Die Beanstandungsquote war überraschend hoch", so der Einsatzleiter Polizeikommissar Florian Wünsch. "Lediglich drei der kontrollierten Fahrzeuge hatten keine Mängel. Bei allen anderen war durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen". Bei zwei PS-Boliden mussten gleich vor Ort wegen manipulierter Auspuffanlage und unzulässiger Rad-Reifen-Kombination die Kennzeichen abmontiert werden. Der finale Weg von der Kontrollstelle in die Werkstatt musste dann zwangsläufig mit einem Abschleppwagen zurückgelegt werden. Im Schnitt hatten die kontrollierten Fahrzeuge rund 256 Pferdestärken unter der Haube. Dass man aber auch mit dieser enormen Leistung "zivilisiert" und ohne "übertriebenes Gasgeben" im Straßenverkehr unterwegs sein kann, haben zumindest drei "ältere" Fahrer unter Beweis gestellt. "Wenn wir hier von 'älteren' Fahrern sprechen, dann waren das keine Senioren, sondern Fahrer um die 30 Jahre", so der Leiter des Polizeireviers Fellbach Jan Kempe, der schon jetzt weitere Kontrollen dieser Art ankündigt. Im Durchschnitt waren die beanstandeten Fahrer 25 Jahre alt. Nur ein Fahrer kam direkt aus Fellbach. Einer aus dem entfernten Aachen. Alle anderen waren aus Stuttgart und der näheren Umgebung.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Gerhardt-Hauptmann-Straße. In einer dortigen Eisdiele kam es beim Kochen zu starker Rauchentwicklung, weshalb die Brandmeldeanlage auslöste. Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und neun Personen vor Ort und stellte fest, dass es zu keinem Brand gekommen war.

Kernen im Remstal: Kennzeichen entwendet

Zwischen vergangenem Mittwoch und Samstag entwendete ein Dieb das vordere Kennzeichen eines in der Frauenländerstraße geparkten Kleintransporters der Marke Ford. Weiter entwendete der Dieb die Antenne des Fahrzeugs und verbog dessen Scheibenwischer. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Kernen im Remstal nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

