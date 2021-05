Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht Im Hasennest - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Außenlampen beschädigt

An einem Vereinsheim in der Straße Halde wurden zwischen dem 08.05. und dem 09.05.21 mehrere Lampen der Außenbeleuchtung beschädigt. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht Im Hasennest

Am Montag, zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr, prallte auf einem Parkplatz in der Straße Im Hasennest ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen Betonklotz, welcher mittels einem Stahlträger mit einem weiteren Betonklotz verbunden ist. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das gesamte Gestell, welches eigentlich als Parkplatzbegrenzung dient, zur Seite und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug. Es wird vermutet, dass der Fahrer des Unfallfahrzeuges, welches vermutlich im Heckbereich erheblich beschädigt wurde, anschließend aus seinem Fahrzeug ausstieg und Fahrzeugteile zusammensammelte. Hinweise auf den Unfall oder das beschädigte Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Lorch: Mofa-Fahrerin verletzt

Am Montag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 15-jährige Lenkerin eines Mofas die Lorcher Straße und wollte von dort nach links abbiegen. Im selben Moment überholte ein 37-jähriger VW-Fahrer die Jugendliche, ohne darauf zu achten, dass diese abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die Zweiradlenkerin. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Waldstetten: Unfall beim Ausparken

Am Montag um kurz vor 7 Uhr wollte ein 20-jähriger Opel-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke in der Gmünder Straße ausfahren. Hierbei touchierte er einen dort geparkten Renault. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

