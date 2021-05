Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtragsmeldung zu Brand im SOS-Kinderdorf, Unfälle, Versuchter Einbruch in Supermarkt, Verfolgungsfahrt & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schorndorf: Nachtragsmeldung zu Brand im SOS-Kinderdorf

Am Sonntagnachmittag kam es im SOS-Kinderdorf in Oberberken zum Vollbrand des dortigen Kindergartens. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der entstandene Sachschaden im siebenstelligen Bereich liegen. Bei den ersten Ermittlungen am Brandort ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen ein Kind und einen Jugendlichen. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 16.05.2021, 20:02 Uhr:

POL-AA: Gebäudebrand im SOS-Kinderdorf

Schorndorf (ots)

Kurz nach 17:30 Uhr gingen am Sonntag die ersten Meldungen über einen Gebäudebrand in Oberberken ein. Der Kindergarten des SOS-Kinderdorfes stand im Vollbrand. Das Gebäude ist vermutlich nicht mehr zu retten - der Schaden dürfte sich im Bereich von mehreren hunderttausend Euro bewegen - verletzt wurde niemand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schorndorf konnte verhindert werden, dass der Brand auf angrenzende Gebäude des SOS-Kinderdorfes übergriff. Die Feuerwehr Schorndorf war mit 12 Fahrzeugen und 67 Mann im Einsatz. Zur Unterstützung waren und sind derzeit immer noch weitere Rettungskräfte des DRK und THW vor Ort. Zur Brandursache kann derzeit Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12:40 Uhr an der Kreuzung Alte Bundesstraße / Westumfahrung. Ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhr die Westumfahrung aus Richtung Hegnach kommend entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 64 Jahre alte Seat-Fahrer an einer roten Ampel bremsen musste und fuhr diesem auf. Verletzt wurde beim Unfall aber niemand.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bisher unbekannte Diebe versuchten in der Nacht zum Sonntag in einen Supermarkt in der Stuttgarter Straße einzubrechen. Hierzu hebelten die Täter ein Fenster auf, wurden aber offensichtlich bei der Tatausführung gestört, bevor sie in die Räumlichkeiten des Ladens gelangten. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Rudersberg: Verkehrsunfall

Eine 30-jährige Alfa Romeo-Fahrerin war am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr auf der L1148 in Richtung Schorndorf unterwegs. Sie fuhr in die Straße Im Fuchsbau ein um zu wenden und kollidierte beim erneuten Einfahren in die L1148 mit einer 46-jährigen Seat-Fahrerin, die ebenfalls auf der L1148 in Richtung Schorndorf unterwegs war. Durch den Crash kam es zu einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20000 Euro.

Alfdorf: Verfolgungsfahrt

In der Nacht auf Sonntag wollten Polizeibeamte gegen 00:05 Uhr einen BMW im Bereich der Oberen Schlossstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 26-jährige Fahrer des Fahrzeugs entzog sich jedoch der Kontrolle und versuchte die Polizeibeamten bei einer Verfolgungsfahrt mit hoher Geschwindigkeit abzuhängen. Dies gelang jedoch nicht, weshalb die Beamten das Fahrzeug nach wenigen Kilometern stoppen konnten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat offenbar zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 9:00 Uhr einen in der Walksteige geparkten PKW der Marke Mercedes Benz bei einem unbekannten Fahrmanöver stark beschädigt. Der Sachschaden an dem Mercedes beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei Backnang bittet Zeugen sich unter Telefon 07191 909-0 zu melden.

Kirchberg an der Murr: Feuerwehreinsatz

Ein Zeuge meldete am Sonntag kurz vor 19:00 Uhr ein Feuer im Bereich der Einmündung des Backnanger Wegs und der Straße Holzwiesen. Hier war ein größerer Haufen Grünmüll gelagert. Dieser fing aus noch ungeklärter Ursache an zu brennen. Die Feuerwehr Kirchberg war im Löscheinsatz.

Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 07191 909-0 zu melden.

Fellbach: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Sonntag gegen 13:40 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne bestehend aus vier Fahrzeugen die Landstraße von Fellbach in Richtung Rommelshausen. Als die Fahrzeugführerin des vordersten Wagens ihr Fahrzeug abbremste, um nach links auf einen Feldweg abzubiegen, konnte ein dahinterfahrender 19-jähriger VW-Fahrer seinen Wagen noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Ebenso konnte eine nachfolgende 19-jährige Opel-Fahrerin ihren PKW rechtzeitig abbremsen. Der Fahrer des letzten Fahrzeuges, ein 22-Jährier, konnte seinen Ford nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Opel auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den VW aufgeschoben. Der VW wurde ebenfalls auf das vorderste Fahrzeug geschoben. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrerin des vordersten PKWs gab an der Unfallstelle an, keine Schaden am PKW zu haben und verließ die Unfallstelle.

Die Fahrerin war laut Zeugen eine Frau zwischen 55-60 Jahren, mit grauen bzw. weißen, schulterlangen Haaren. Sie soll schwäbisch gesprochen haben. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen hellblauen Opel Corsa älterer Bauart.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen des Unfalls bzw. die beschriebene Fahrzeuglenkerin, sich unter Telefon 0711 5772-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell