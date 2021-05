Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Sonntagvormittag gegen 11:15 Uhr fuhr eine 47-jährige Smart-Fahrerin auf der Kanzleistraße in Richtung der Bahngleise. An der Kreuzung mit der Gartenstraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen BMW-Fahrer, welcher auf der Gartenstraße in Richtung der B19 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro entstand.

