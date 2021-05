Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Balkonbrand

Aalen (ots)

Aufgrund eines Balkonbrandes kam es am Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Baumwasenstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Anwohner wollte auf seinem Balkon mit einem Kaltrauchgenerator Würste räuchern. Von den Würsten herabtropfendes Fett führten letztlich zum Brand des elektrischen Gerätes, anschließend geriet der Balkon in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf kam mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden am Balkon wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

