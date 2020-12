Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den weißen Kleinwagen gesehen?

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am frühen Sonntagabend aus der Augustastraße gemeldet worden. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach einem weißen Kleinwagen und dessen Fahrer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen.

Nach den Schilderungen des Unfallopfers fuhr er gegen 18.50 Uhr mit seinem VW Golf durch die Friedrichstraße in Richtung Adolph-Kolping-Platz. An der Einmündung zur Augustastraße hielt er an, um dem von rechts kommenden Pkw die Vorfahrt zu gewähren.

Im Vorbeifahren streifte der weiße Pkw den haltenden VW Golf - trotzdem setzte der Fahrer seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Er konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Am VW Golf entstand ein Schaden an der Frontstoßstange und der Kühlergrill wurde eingedrückt. Am Verursacherfahrzeug dürfte ein Schaden auf der Fahrerseite entstanden sein. Wer kann Hinweise auf den weißen Kleinwagen und seinen Fahrer geben? |cri

