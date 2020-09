Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl: BMW 335i vor dem Haus entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 06:20 Uhr, wurde in der Henkelstraße durch unbekannte Täter ein älterer grauer BMW Coupe 335i mit den amtlichen Kennzeichen WA-R 335 entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen vor seinem Haus abgestellt. Als er es heute Morgen wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang noch nicht zum Erfolg. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

