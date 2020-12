Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufgebrochen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Wochenende an zwei Autos im Stadtgebiet zu schaffen gemacht. Im Almenweg knackten die Täter auf noch unbekannte Weise das Fahrzeug und stahlen Bargeld, ein Brillenetui, sowie einen Einkaufskorb. Aus dem anderen Pkw in der Joseph-Neumeyer-Straße wurde der Fahrzeugschein entwendet. Die Polizei ermittelt wegen der Aufbrüche und bittet um Hinweise. Wem ist von Freitag, 25. Dezember bis Sonntag, 27. Dezember etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

