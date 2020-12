Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision zwischen Motorrad und Reh

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Glimpflich davongekommen ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der K9 am Sonntagabend. Der 27-Jährige war mit seiner Maschine von Kaiserslautern kommend in Richtung Gersweilerhof unterwegs, als ihm kurz vor dem Ende der Gefällstrecke ein Reh in die Quere kam.

Es kam zu einer Berührung zwischen Tier und Motorrad, wodurch der 27-jährige Motorradfahrer zu Fall kam. Er stürzte und rutschte mitsamt seiner Maschine in die Grünfläche rechts neben der Fahrbahn. - Glück im Unglück: Der Mann blieb unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden am Motorrad.

Das Reh konnte bei einer Suche rund um die Unfallstelle nicht gefunden werden; der zuständige Jagdpächter wurde über den Unfall informiert. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell