POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand: 16.05.2021, 11:45 Uhr - 5 Verkehrsunfälle, 3 Sachbeschädigungen, 1 Körperverletzung, 1 Schlägerei, 1 Drogendelikt

Fellbach - Vandalen unterwegs

In der Zeit von Freitag- bis Samstagmittag haben unbekannte Täter in Fellbach in der Kienbachstraße auf dem Zugangsweg zum dortigen Tennisclub drei Stehlampen mutwillig zerstört. Die Lampen wurden mit Gewalt herausgerissen oder umgeknickt. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar.

Backnang - Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Samstag gegen 10:55 Uhr wollte ein 55 Jahre alter Lenker eines Mercedes in Backnang auf der Maubacher Straße in Richtung B14 fahren. Da es an der Stelle eine Sperrung gab wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und fuhr dazu einige Meter rückwärts. Hierbei übersah er den Hyundai einer 61 Jahre alten Frau, die den linken Fahrstreifen befuhr und stieß mit dieser zusammen. Es entstand ca. 2500 Euro Schaden bei dem Unfall.

Backnang - zu schnell gefahren und Unfall gebaut

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines BMWs in Backnang die Manfred-von-Ardenne-Allee und wollte nach links in die Karl-Ferdinand-Braun-Straße einbiegen. Da er wohl deutlich zu schnell unterwegs war kam er hierbei von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. An seinem BMW entstand hierbei ein Schaden von ca. 1200 Euro. Der Schaden am Zaun konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Winnenden - Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Am Samstag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher auf seinem Mountainbike in Winnenden die Forststraße in Richtung Linsenhalde. Hierbei übersah er eine 32 Jahre alte Frau, die in der Forststraße an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte und fuhr in die junge Frau. Bei dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. Die Frau kam vorsorglich zur Behandlung in eine Klinik.

Backnang - Trampender Paraglideflieger

Am Samstag gegen 12:50 Uhr wurde der Polizei ein Fallschirmspringer neben der B14 gemeldet. Als die Streife vor Ort war konnte sie zwar niemanden mehr feststellen, aber die Ermittlungen ergaben, dass es sich wohl um einen Paraglideflieger handelte. Dieser musste unplanmäßig landen. Er war am Kleinheppacher Kopf losgeflogen und vermutlich ging ihm die Thermik aus, so dass er landen musste. Draufhin machte er aus der Not eine Tugend und stellte sich als Tramper an die Straße. Ein hilfsbereiter Autofahrer ließ nicht lange auf sich warten und nahm den Mann mit. Bei der Unternehmung kam es weder zu einer Gefährdung des Verkehrs noch wurde jemand verletzt.

Waiblingen - nicht auf den Verkehr geachtet

Am Samstag gegen 16:00 Uhr wollte eine 25 Jahre junge Frau mit ihrem Nissan in Waiblingen in der Fronackerstraße vom Fahrbahnrand aus anfahren. Hierbei übersah sie den Mitsubishi eines 21 Jahre alten Mannes und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro.

Waiblingen - Betrunkener bedroht Passanten

Am Samstag gegen 17:45 Uhr befand sich in Waiblingen am Postplatzforum ein 22 Jahre alter Mann in stark alkoholisiertem Zustand. Als eine Gruppe von drei Jugendlichen gerade eine dortige Bankfiliale verließ, zog der Mann unvermittelt ein Teppichmesser und bedrohte die drei Jugendliche ohne ersichtlichen Grund. Die drei Jugendliche konnten dem betrunkenen Mann das Messer schließlich abnehmen, wurden hierbei jedoch leicht verletzt. Auch gegenüber der gerufenen Polizei gab sich der Mann äußerst aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Aus diesem Grund und auch um weitere Gefahren für Passanten zu unterbinden, wurde der Mann dann in Gewahrsam genommen. Der Mann musste seinen Rausch in der Zelle des Polizeireviers ausschlafen. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige.

Maubach - Schlägerei am Bahnhof

Am Samstag gegen 17:45 Uhr musste die Polizei im Bahnhof in Maubach die Bundespolizei unterstützen, als dort eine Schlägerei im Gange war. Ein 32 Jahre alter Mann hatte eine verbale Streitigkeit mit einem weiteren Mann. Als ihm dann wohl die Argumente ausgingen begann er seinen Kontrahenten zu Boden zu drücken und ihn mit seinen Fäusten zu traktieren. Ein anwesender Passant griff beherzt ein und schlichtete zwischen den beiden Männern. Die hinzugeeilten Polizeibeamten konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen. Nun erwartet den jungen Mann eine Anzeige.

Fellbach - Vandalen unterwegs

In der Zeit von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr kam es in Fellbach in der Kanalstraße zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Vandalen schlugen an einem geparkten Mercedes Löcher in die Heckscheibe. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rommelshausen - Vandalen an der Schule

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag haben bislang Unbekannte an der Haldenschule in Rommelshausen diverse Wände, Bäume und einen Tisch mit einer Farbspraydose verunstaltet. Sie sprühten hierbei diverse Schriftzüge mit pinker Farbe auf die Gegenstände. Die Gemeinde wurde von der Tat unterrichtet. Ob eine Reinigung möglich ist, wird derzeit abgeklärt. Die Höhe des Schadens kann deshalb noch nicht beziffert werden.

Weissach - bekifft Auto gefahren

Am Samstag gegen 10:20 Uhr wurde eine 40 Jahre alte Frau in Weissach in der Stuttgarter Straße einer Kontrolle unterzogen. Die Aufmerksamkeit der Beamten hatte sie auf sich gelenkt, da sie mit ihrem Honda ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war. Bei der folgenden Kontrolle konnten die Beamten dann feststellen, dass die Frau wohl Marihuana geraucht hatte. Die Dame musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie sieht nun einer Anzeige entgegen.

Schorndorf - betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Opel in Schorndorf die Lortzingstraße. An der Kreuzung mit der Burgstraße kam der Mann dann aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach links von der Straße ab und fuhr dort zunächst gegen ein Verkehrsschild. Kurz darauf stoppte ihn dann eine Laterne. Glücklicherweise war an der dortigen Stelle kein Verkehr, so dass keine Verletzten zu beklagen waren. Die alarmierten Beamten konnten an der Unfallstelle schnell die Ursache für den Unfall ausmachen, so dass sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihn erwartet nun ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft.

