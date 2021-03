Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: 17-Jähriger von Unbekannten attackiert

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall an der Ecke Stimbergstraße/Von-Waldthausen-Straße machen können. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Oer-Erkenschwick war dort am Donnerstagabend, gegen 22.50 Uhr, zu Fuß unterwegs und wurde plötzlich von zwei jungen Männern attackiert. Nach Angaben des Jugendlichen forderten die Unbekannten Bargeld und seine Armbanduhr. Es kam zum Gerangel, wobei die Täter auch auf ihn einschlugen. Der 17-Jährige wehrte sich und konnte sich schließlich losreißen und in Sicherheit bringen. Beute machten sie nicht. Die Täter liefen in Richtung Berliner Platz davon. Sie wurden wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 25 Jahre alt, normale Statur, etwa 1,80m groß, beide dunkles, kurzes Haar und Bartträger. Beide waren demnach mit dunklen Kapuzenpullovern und Jogginghose (1x schwarz und 1x hellgrau) bekleidet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen übernahm die Erstversorgung. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Auch aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat selbst oder den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

