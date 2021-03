Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall auf der Essener Straße - sieben Verletzte

Recklinghausen (ots)

Sieben Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Essener/ Bohmertstraße am Donnerstag, gegen 12:55 Uhr. Eine 29-jährige Frau fuhr auf der Essener Straße in Richtung Essen und hielt, vor der Kreuzung Bohmertstraße/ Phönixstraße, an der Ampel. Ein 37-jähriger Autofahrer, der in der gleichen Richtung unterwegs war, fuhr der 29-Jährigen aus bisher ungeklärter Ursache von hinten auf. In seinem Auto saßen noch seine Frau (34) und seine vier Kinder (7 Monate und 3, 8, und 9 Jahre). Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, die übrigen Beteiligten leicht. Die verunfallten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme.

