POL-RE: Herten/Castrop-Rauxel/Dorsten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten:

An der Johanniterstraße brachen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein leerstehendes Seniorenheim ein und entwendeten Kupferrohre aus dem Keller. Sie betraten und durchsuchten auch weitere Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte brachen vergangene Nacht, gegen 03:00 Uhr, an der Engellausstraße in das Büro einer Firma ein. Sie durchsuchten Schränke und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Mehrere Gasflaschen wurden von dem Grundstück eines Geschäfts am Westring, im Stadtteil Behringhausen, gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 19:15 Uhr, bis Donnerstag, 07:30 Uhr, Zugang zum umfriedeten Grundstück. Sie flüchteten mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Dorsten:

Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben der Wohnhäuser am Hellweg ein. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden zwei E-Bikes und ein Akku entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Genauere Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Bisher wurden bei der Polizei Recklinghausen drei Strafanzeigen gestellt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

