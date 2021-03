Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrerin stößt mit Motorradfahrer zusammen

Recklinghausen (ots)

Auf der Rochfordstraße/B58 hat es am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, einen Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 26-jährige Autofahrerin aus Haltern am See vom Steitenstreifen in Richtung Friedrich-Ebert-Wall losfahren und stieß dabei mit einem vorbeifahrenden Motorradfahrer aus Recklinghausen zusammen. Der 56-Jährige war mit zwei anderen Motorradfahrern aus Recklinghausen und Marl unterwegs. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Allerdings wurde ein zweites Motorrad durch den Unfall beschädigt. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird zusammen auf 3.500 Euro geschätzt.

