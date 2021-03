Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Sythener Straße ist am Mittwoch ein 77-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14 Uhr in Richtung Lavesum unterwegs und musste an der Kreuzung zur Lehmbrakener Straße vor einer roten Ampel anhalten. Dabei verlor er plötzlich die Kontrolle und stürzte mit seinem Motorrad zur Seite. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

