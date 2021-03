Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Motorradfahrer - 27-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Kreuzung Bossendorfer Damm/Flaesheimer Straße hat es am frühen Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick gegen 14.30 Uhr von der Flaesheimer Straße nach links in den Bossendorfer Damm abbiegen. Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden 65-jährigen Autofahrerin aus Waltrop zusammen, die auf der Flaesheimer Straße in Richtung Flaesheim unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und ist an der Unfallstelle gelandet. Der 27-Jährige wurde schließlich aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden.

