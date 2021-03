Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Enkeltrick - Bargeld an Unbekannte übergeben

Recklinghausen (ots)

Ein 85-jähriger Mann aus Dorsten-Hervest übergab einer Unbekannten am Dienstagnachmittag Bargeld an seiner Wohnungstür. Eine unbekannte Anruferin gab sich als Tochter des 85-Jährigen aus und erklärte, dass sie einen Unfall verursacht habe. Sie bat ihn um Geld, welches dann bei einem Notar hinterlegt werden könnte. So würde die angebliche Tochter ihren Führschein behalten können. Dann wurde der Dorstener mit dem angeblichen Notar verbunden. Dieser erläuterte, dass seine Mitarbeiterin bei ihm vorbeikäme, um das Geld in Empfang zu nehmen. Sein Geld würde er zurückbekommen, sobald die Vollkaskoversicherung den entstandenen Sachschaden übernehme.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

1,65 m groß, rot blondes Haar, 45 Jahre alt, sie trug keine Maske

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Tipps der Polizei: - geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an der Haustür in die Hände von Unbekannten - rufen Sie beim geringsten Zweifel den vermeintlichen Familienangehörigen selber, unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück, nachdem Sie das Telefonat zuvor sicher beendet haben - informieren Sie im Zweifel immer die Polizei, auch über die Notrufnummer 110 - sensibilisieren Sie Familienangehörige regelmäßig

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell