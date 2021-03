Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen

Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Am Dienstag, den 16.03.2021, in der Zeit von 11:34 Uhr bis 17:10 Uhr, wurde das auf dem Parkplatz am Roost-Warendin-Platz abgestellte Auto einer 55-jährigen Frau aus Haltern von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. An dem schwarzen VW-Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Recklinghausen:

Am Montagabend wurde ein schwarzer Mercedes-Benz in der Zeit von 22 Uhr bis 23 Uhr auf der Sachsenstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell