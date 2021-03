Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bewaffnete Männer streiten sich auf Parkplatz/ Fahrzeug-Einbrüche/Diebstähle von Pedelec und Gullideckel

Iserlohn (ots)

Am Freitagabend kam es auf einem Parkplatz am Karnacksweg zu einem Streit unter vier Männern aus Iserlohn und Hemer (20-25). Hintergrund sollen länger schwelende Streitigkeiten um eine Frau sein. Die vier Personen trafen sich dort "zur Klärung". Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlugen beide Parteien aufeinander ein. Ein Beteiligter soll ein Messer drohend vorgehalten haben. Sein Begleiter zeigte eine Schusswaffe vor. Kurz drauf trennten sich die Wege. Im Weggehen hörten Zeugen einen lauten Knall. Polizeibeamte fanden kurze Zeit später eine PTB-Hülse. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.

In der Nacht zum Samstag gab es in Iserlohn mehrere Einbrüche in Fahrzeuge.

An der Wolfsgasse wurde in der Nacht zum Samstag oder im Laufe des Vormittags ein schwarzer BMW 320ed aufgebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Türscheibe und demontierten das gesamte Infotainment-System mit dem Bedienkonzept iDrive mit allen verschiedenen Elementen. In derselben Nacht hebelten Unbekannte an der Eisenbornstraße ein Dreiecksfenster eines BMW 120i auf. Es wurde jedoch nichts gestohlen. An der Oberen Mühle wurde das Seitenfenster eines geparkten Mercedes GLA35 AMG eingeschlagen. Der Täter baute das Lenkrad aus und nahm es mit. Außerdem entwendete der unbekannte Schrauber eine Sonnenbrille aus der Mittelkonsole.

Am Pastorenweg traf es einen weißen Fiat Punkto. Mit einem Nothammer wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Dabei brach der Kopf des Nothammers ab und blieb auf dem Fahrersitz liegen. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurde an der Inselstraße ein Pedelec gestohlen. Das Tor der Tiefgarage ist derzeit defekt. Das Cube Reaction war mit zwei Motorradschlössern an einem Fahrradträger befestigt. Der Täter brach die Schlösser auf und entwendete das Rad.

Nach dem Diebstahl eines Gullideckels ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unbekannte müssen die quadratische Gitterabdeckung in der Nacht zum Freitag aus dem Hombrucher Weg gehoben haben. Bemerkt wurde es kurz vor 7 Uhr. Der Mitteiler sicherte das gefährliche Loch bis zum Eintreffen der Polizei ab. Die schwere Abdeckung ist verschwunden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell