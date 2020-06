Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendlicher bei Raub schwer verletzt - Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nach einem schweren Raub in Bottrop, bei dem ein 16-Jähriger schwer verletzt wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ende Mai hatte die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung und Fotos einer Überwachungskamera nach den beiden Tatverdächtigen gesucht. Dank einiger Hinweise aus der Bevölkerung konnten die Beamten in der vergangenen Woche einen 16-Jährigen aus Oberhausen festnehmen. Noch am selben Tag kam der jugendliche Tatverdächtige vor einen Haftrichter - mittlerweile sitzt der 16-Jährige in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, dem ebenfalls 16-Jährigen aus Bottrop am 14. Mai auf der Horster Straße ein Handy geraubt und ihn mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige war mit einem Jugendlichen aus Bottrop unterwegs. Die Ermittlungen zu ihm dauern noch an. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Hinweise aus der Bevölkerung.

