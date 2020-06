Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 21-Jähriger im Park attackiert - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Freitagabend einen Raub im Ehrenmalpark am Südring mitbekommen haben. Ein 21-Jähriger aus Oer-Erkenschwick kam am Samstag zur Wache und gab an, den Abend zuvor, kurz vor Mitternacht, von drei bis vier Personen im Ehrenmalpark von hinten angegriffen und geschlagen worden zu sein. Außerdem sei ihm dabei sein Rucksack mit Handy gestohlen worden. Der 21-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Täter konnte er nicht näher beschreiben. Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, den Fall aufzuklären und möglicherweise den Raub oder die Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

