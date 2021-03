Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall auf dem Kreisverkehr Zur Seilscheibe/ Emscher-Lippe-Straße

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Datteln fuhr am Dienstag, um 21:20 Uhr, mit seinem Auto auf der Emscher-Lippe-Straße in Richtung Castroper Straße. Auf Höhe des Kreisverkehrs, Ecke Zur Seilscheibe, kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte mittig auf dem Kreisverkehr. Der Dattelner verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Da erste Erkenntnisse Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Der verunfallte Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Führerschein des 51-jährigen wurde beschlagnahmt. Ein Sachschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

