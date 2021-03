Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß auf der Hertener Straße - ein Mann leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich um 15:25 Uhr ein Unfall auf der Hertener Straße/Moltkestraße. Ein Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Ein 81-jähriger Recklinghäuser fuhr mit seinem Fahrrad auf der Hertener Straße in Richtung Innenstadt und bog dann nach links in die Moltkestraße ab. Dabei stieß er mit einer 80-jährigen Autofahrerin aus Herten zusammen, die auf der Hertener Straße in Richtung Herten fuhr. Der Recklinghäuser wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto der Hertenerin wurde aufgrund der beschädigten Windschutzscheibe abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.650 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell