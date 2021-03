Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Recklinghausen (ots)

An der Abfahrt der A31 kam es am Dienstag, gegen 16:10 Uhr, zu einem Unfall, bei dem eine 73-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrradfahrerin aus Dorsten fuhr auf dem Radweg der Schermbecker Straße in Richtung Dorstener Straße. Im Bereich der Abfahrt Holsterhausen stieß sie mit einem 87-jährigen Autofahrer aus Voerde zusammen, der zuvor auf der A31 in Richtung Rahde fuhr. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell